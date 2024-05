Il raid russo avvenuto sabato ha provocato 16 morti e almeno una decina di feriti

L’ufficio del procuratore regionale di Kharkiv ha pubblicato le immagini delle telecamere di sicurezza che mostrano il momento in cui il negozio “Epitsentr”, di forniture per l’edilizia, è stato colpito da due missili russi. Nell’attacco avvenuto sabato sono morte almeno 16 persone e oltre una decina sono rimaste ferite. I video mostrano le esplosioni riprese in vari reparti. Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, è sottoposta a un crescente bombardamento russo nell’ultimo mese, da quando la Russia ha lanciato una nuova incursione nella regione dal vicino confine.

