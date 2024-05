Colpito un centro commerciale. Secondo Zelensky nella struttura c'erano più di 200 persone

In Ucraina è l’823esimo giorno di guerra.

Dodici persone sono state uccise e 43 ferite nell’attacco russo di sabato contro un ipermercato a Kharkiv. Lo ha riferito l’ufficio del procuratore regionale, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Dieci dei corpi rimangono non identificati. In un post su Telegram, il governatore Oleh Syniehubov Syniehubov ha detto che due bombe russe hanno colpito l’edificio, provocando un incendio di 15.000 metri quadrati. “La Russia ha deliberatamente colpito un obiettivo civile nel bel mezzo del fine settimana”, ha detto il ministro degli Interni ucraino, Ihor Klymenko. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, più di 200 persone potrebbero essere state all’interno dell’ipermercato al momento dell’attacco.

Zelensky: “Solo pazzi come Putin possono uccidere così”

L’attacco all’ipermercato di Kharkiv “è un’altra manifestazione della follia russa, non c’è altro modo di dirlo. Solo pazzi come Putin sono capaci di uccidere e terrorizzare le persone in un modo così ignobile”. Così su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando raid sul megastore edile, “uno dei centri più grandi” della città, “sabato e di giorno”, un luogo evidentemente “civile”.

Vasto attacco russo nella notte, lanciati anche 2 missili ipersonici

Le forze russe hanno lanciato un attacco aereo su larga scala contro l’Ucraina nella notte, provocando esplosioni in diverse regioni e ferendo almeno tre persone. Secondo l’Aeronautica militare ucraina, la Russia ha usato 14 missili, di cui 2 ipersonici Kinzhal, e 31 droni. Le forze di difesa di Kiev, invece, nel croso del combattimento antiaereo avrebbero abbattuto 12 missili da crociera X-101/X-555 e tutti i 31 droni Shahed

