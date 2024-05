Altre tre persone sono rimaste ferite

Nella notte un incendio in un piccolo condominio nel centro di Hanoi, in Vietnam, ha ucciso almeno 14 persone e ne ha ferite altre tre, hanno dichiarato venerdì i media statali. L’agenzia di stampa ufficiale del Vietnam ha dichiarato che l’incendio è stato accompagnato da diverse esplosioni e ci è voluta un’ora per spegnerlo.

