Un uomo di 23 anni aveva subaffittato l'edificio a migranti privi di documenti

Almeno 8 persone sono morte e un’altra è rimasta ferita nell’incendio di un ostello avvenuto nella città di Istra, nella regione di Mosca. Lo riferisce il Moscow Times, che riporta che le fiamme sono divampate nella notte e ci sono volute circa 5 ore per spegnerle.

Incendio ostello a Mosca, capo servizi di sicurezza: “Sbarre alle finestre principale causa decessi”

L’ufficio del procuratore della regione di Mosca ha dichiarato che un uomo non identificato di 23 anni aveva affittato l’edificio e lo aveva subaffittato a migranti privi di documenti. L’agenzia di stampa russa Ria Novosti, citando un funzionario per le emergenze, ha riferito che l’incendio dell’ostello di Istra potrebbe essersi propagato da un camino e che le persone potrebbero essere morte per inalazione di fumo. Secondo i servizi di soccorso moscoviti, l’incendio è scoppiato al piano terra dell’edificio di 15 piani, ma “le sbarre alle finestre hanno impedito alla gente di mettersi in salvo e questa è stata la causa principale dei decessi”, dice Andrei Rumiantsev, capo ad interim dei servizi di sicurezza di Mosca, il quale ha aggiunto che l’allarme antincendio non ha funzionato. Sull’incendio è stata aperta un’inchiesta penale.

