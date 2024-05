In migliaia si sono accalcati per toccare il feretro del leader morto in elicottero

Si sono celebrati a Mashhad, in Iran, i funerali del presidente della Repubblica islamica Ebrahim Raisi, morto in un incidente in elicottero domenica. Il saluto finale è avvenuto nella città natale dell’ex magistrato, che è stato sepolto nel luogo più sacro per i musulmani sciiti della Repubblica Islamica, il Santuario dell’ Imam Reza, l’ottavo imam dell’Islam sciita. Migliaia di persone vestite di nero si sono radunate lungo il viale principale mentre un semirimorchio ha trasportato il feretro lungo la strada, con i fedeli che si sono avvicinati per toccare la bara e per gettare sciarpe in segno di benedizione.

