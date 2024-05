L'Idf annuncia nuove operazioni a sud della Striscia

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha partecipato a una missione di pattugliamento della Marina a bordo una lancia al largo della costa di Gaza. Gallant ha affermato che l’esercito sta dispiegando “ulteriori forze” a Rafah mentre allo stesso tempo lavora per “creare le condizioni per il ritorno degli ostaggi“. L’esponente dell’esecutivo israeliano ha spiegato di aver partecipato alla missione per “esaminare lo sforzo umanitario” che è in atto anche “via mare”. “Posso dire che l’operazione si sta svolgendo in modo eccellente”.

