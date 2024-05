Le voci di alcune persone che si trovavano a bordo dell'aereo

“Ovviamente a questo punto sono solo sollevato perché è stata un’esperienza molto, molto traumatica”, racconta uno dei passeggeri a bordo del volo Londra-Singapore dopo la forte turbolenza che ha fatto perdere quota all’aereo per alcuni minuti: un passeggero è morto, diversi sono rimasti feriti.

“È difficile per me descriverla a parole. Nessuno si aspetta una cosa del genere”, sottolinea. “È stata un’esperienza molto traumatica per noi”, spiega anche un’altra passeggera che si è detta molto colpita dal modo in cui la Singapore Airli-nes ha reagito alla situazione.

