Altre ventisette persone sono state dimesse in seguito all'incidente che è costato la vita a un passeggero

Venti delle oltre 200 persone che martedì si trovavano sul volo SQ321 della Singapore Airlines diretto da Londra a Singapore quando l’aereo è stato travolto da una forte turbolenza che è costata la vita a un passeggero sono adesso ricoverate in terapia intensiva all’ospedale Samitivej Srinakarin di Bangkok in Thailandia. Lo riferisce la stessa struttura sanitaria, aggiungendo che altre 27 sono state dimesse. In rianimazione si trovano sei cittadini britannici, sei malesi, tre australiani, due singaporiani e tre persone provenienti da Hong Kong, Nuova Zelanda e Filippine. Gli investigatori sono arrivati a Bangkok per indagare sull’incidente, in cui il velivolo ha perso circa 1.800 metri di quota nel giro di appena tre minuti. Il volo è stato costretto ad atterrare nella capitale thailandese.

