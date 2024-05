I due giovani palestinesi raccontano sui social la loro quotidianità nella zona di guerra

Mohameed Herzallah e Omar Shareed sono due ragazzi palestinesi che hanno deciso di raccontare sui social la loro quotidianità nella Striscia di Gaza. Da quando hanno aperto la loro pagina Instagram, Herz and Omar Show, in poco più di un mese hanno raccolto quasi un milione di follower. Ogni giorno pubblicano dei video in cui mostrano la vita in una zona di guerra, tra la mancanza di alimenti, energia, beni primari e l’aumento costante dei prezzi.

Il primo video è stato pubblicato il 13 aprile e in poco tempo Mohameed e Omar hanno catturato l’attenzione del web. Sul loro profilo social, inoltre, hanno messo anche il link a una pagina GoFundMe che permette di lanciare campagne per raccogliere fondi. Prima dello scoppio della guerra Mohammed studiava “ingegneria e Omar si era laureato in economia aziendale”, si legge nella loro pagina di GoFundMe. “Vogliono salvare le loro famiglie e continuare gli studi superiori fuori da Gaza. La fuga costa 5mila dollari per persona. L’obiettivo è che le due famiglie possano fuggire dalla guerra, ricostruire le loro vite fuori da qui”.

