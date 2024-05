"Solo una soluzione a due Stati può dare sicurezza e speranza per il futuro", ha sottolineato il leader del Paese scandinavo

La Norvegia è pronta a riconoscere lo Stato palestinese. Lo farà il prossimo 28 maggio come annunciato dal premier Jonas Gahr Støre durante una conferenza stampa a Oslo. “La Norvegia considererà la Palestina come uno Stato indipendente, con tutti i diritti e gli obblighi che ciò comporta”, ha detto il primo ministro.

“All’Onu, un gruppo sempre più numeroso di Paesi vede la necessità di rafforzare la voce politica dei palestinesi a livello internazionale. Il 10 maggio, all’assemblea generale delle Nazioni Unite, ben 143 Paesi hanno votato a favore di una risoluzione che sostiene l’adesione della Palestina all’Onu. Vale la pena notare che tra questi 143 Paesi ve ne erano 23 che non hanno ancora riconosciuto la Palestina come Stato. Tra questi c’era anche la Norvegia. Ora lo stiamo facendo, e sarà formale”, ha aggiunto.

“Soprattutto in una situazione di guerra in cui molti stanno perdendo la speranza, dobbiamo mantenere l’obiettivo di due Stati per israeliani e palestinesi. Solo una soluzione a due Stati può dare sicurezza e speranza per il futuro”, ha sottolineato inoltre Støre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata