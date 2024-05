"Sono venuto a nome del popolo palestinese", ha affermato il politico

A Teheran sono in corso i funerali del presidente iraniano Ebrahim Raisi. Numerose persone si sono riversate nelle strade della capitale sin dalle prime ore del mattino, secondo l’agenzia Mehr. Le esequie si svolgono negli spazi dell’università di Teheran: prevista anche una cerimonia commemorativa alla presenza di rappresentanti esteri di alto rango.

Il feretro di Raisi, che ieri è stato accompagnato da migliaia di persone in processione a Tabriz, verrà quindi trasferito nella regione del Khorasan meridionale per un altro funerale, prima di raggiungere la città di Mashhad, dove Raisi è nato e verrà sepolto.

Ai funerali è presente anche il capo politico di Hamas Ismail Haniyeh. “Sono venuto a nome del popolo palestinese, a nome delle fazioni della resistenza di Gaza, per esprimere le nostre condoglianze”, ha detto Haniyeh ai presenti. Ha raccontato di aver incontrato Raisi, morto domenica scorsa in un’incidente aereo a Teheran durante il Ramadan; in quella occasione il presidente iraniano scomparso gli aveva detto che quella palestinese è una questione chiave per i musulmani.

