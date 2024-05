Il politico tedesco lascerà la direzione e non potrà apparire in pubblico

“Non si può mai cadere più in basso che nelle mani di Dio. Prendo atto che le mie dichiarazioni obiettive e differenziate sono usate come pretesto per danneggiare il nostro partito“. Lo ha scritto in un messaggio su X Maximilian Krah, principale candidato alle elezioni europee di AfD, il partito di estrema destra tedesco. “L’ultima cosa di cui abbiamo bisogno ora è un dibattito su di me. L’AfD deve mantenere la sua unità. Per questo motivo, da ora in poi, rinuncio a partecipare ad altre campagne elettorali e mi dimetto dalla carica di membro del Consiglio federale”, ha scritto ancora Krah.

Alcune dichiarazioni dell’eurodeputato di AfD, in particolare riguardo alla mancata condanna delle Ss naziste, hanno portato alla reazione dei partner europei del gruppo di Identità e Democrazia, come i francesi di Rassemblement National, che hanno annunciato ieri di non voler più collaborare in Europa con Alternative fuer Deutchland.

“L’europarlamentare di Alternative für Deutschland, Maximilian Krah, lascerà il comitato esecutivo federale del partito e sarà interdetto dal comparire in pubblico, ovunque e con qualunque canale di comunicazione”. E’ quanto deciso dalla dirigenza federale di AfD riunita questa mattina, secondo quanto apprende LaPresse da fonti interne al partito.

