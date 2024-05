Almeno 11 morti e 27 feriti negli attacchi al nord-est del Paese

Nuovo attacco russo alla periferia di Kharkiv, in Ucraina: nelle riprese aeree con i droni l’entità dei danni causati dal raid. Prosegue l’offensiva russa nella regione: almeno 11 persone sono state uccise e altre 27 ferite in attacchi nel nord-est del Paese. Kiev, intanto, è ancora in attesa di consegne di armi e munizioni cruciali da parte dei partner occidentali.

