Il presidente Zelensky si è detto scettico sulla possibilità di un cessate il fuoco durante le Olimpiadi estive

Quasi diecimila persone sono state evacuate dalla regione Ucraina di Kharkiv in seguito all’offensiva dell’esercito russo. “Sono state evacuate in totale 9907 persone”, ha riferito sul suo canale Telegram il governatore Oleg Synegoubov. Tra queste, sottolinea, “2726 residenti dal distretto di Chuguyiv, 4.037 dal distretto di Kharkiv, 118 dal distretto di Bogoduhiv”.

Synegoubov riferisce anche di sei scontri tra l’esercito di Kiev e quello di Mosca in direzione di Kupyansk: “Le nostre unità hanno respinto con successo tre attacchi nemici. Sono in corso tre scontri in direzione Kislivka – Ivanivka e Krokhmalne – Berestov”, ha concluso il governatore.

Zelensky: “Tregua olimpica? Non funziona con la Russia”

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, si è detto scettico sulla possibilità di un cessate il fuoco durante le Olimpiadi estive. Lo riporta Ukrinform. “Abbiamo già avuto un cessate il fuoco. Ma non funziona bene con questo nemico. Inoltre, c’è un rischio: chi può assicurare che durante il cessate il fuoco le loro forze non si avvicinino a noi? Il cessate il fuoco non impedisce ai loro mezzi di avvicinarsi e di lanciare un’offensiva. Per ora, mi sembra una storia senza vita”, ha dichiarato Zelensky.

