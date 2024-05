Le Nazioni Unite affermano che 800mila palestinesi sono stati "costretti a fuggire" da Rafah

Continuano gli attacchi israeliani lungo tutta la Striscia di Gaza. Secondo quanto riferisce Al Jazeera durante l’ultima notte di bombardamenti decine di palestinesi sono rimasti uccisi o feriti a poche ore dagli attacchi ai campo profughi di Nuseirat e a Gaza City che hanno ucciso almeno 29 persone. I giornalisti del media qatarino parlano di nuovi raid nel centro della città di Rafah a sud, e nei quartieri di Sheikh Zayed e Zeitoun a nord e nelle vicinanze del Kamal Ospedale di Adwan nel nord.

I nuovi attacchi aerei e terrestri da parte di Israele avrebbero ucciso almeno 64 palestinesi a Gaza, di cui 28 in un raid contro una casa vicino all’ospedale Kamal Adwan, nella parte settentrionale dell’enclave. Altre decine sono sepolte sotto le macerie. È quanto riferisce Al Jazeera.

Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa squadre mediche di emergenza e squadre di protezione civile hanno recuperato i corpi di almeno 20 persone sotto le macerie delle case prese di mira a Nuseirat, a nord del campo profughi. Secondo le autorità palestinesi sono 35.386 le vittime documentate dal 7 ottobre, con ulteriori 79.366 persone ferite.

Le Nazioni Unite affermano che 800.000 palestinesi sono stati “costretti a fuggire” da Rafah nel corso dell’operazione militare israeliana nella città meridionale di Gaza. “Quasi la metà della popolazione di Rafah, 800.000 persone, è sulla strada, costretta a fuggire da quando le forze israeliane hanno iniziato l’operazione militare nell’area il 6 maggio in risposta agli ordini di evacuazione che chiedono alle persone di fuggire nelle cosiddette zone sicure,”, scrive su X Philippe Lazzarini a capo dell’Agenzia Onu per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA).

Once again, nearly half of the population of Rafah or 800,000 people are on the road, having been forced to flee since the Israeli Forces started the military operation in the area on 6 May.

In response to evacuation orders demanding people to flee to so-called safe zones,…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) May 18, 2024