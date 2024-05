Le immagini dal Palacio de Vistalegre a Madrid

Il presidente di Vox Santiago Abascal ha visitato gli stand che rappresentano le province spagnole, allestiti nel Palacio de Vistalegre a Madrid in occasione di Europa Viva 24, la ‘convention dei patrioti’ organizzata da VOX ed Ecr in vista delle prossime elezioni europee. Domenica 19 maggio sono attesi all’evento, tra gli altri, il presidente dell’Argentina Javier Milei e la deputata francese Marine Le Pen, ed è previsto l’intervento per via telematica del premier ungherese Viktor Orban e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

