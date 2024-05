Il capolista Jorge Buxadé ha presentato i candidati del partito spagnolo: "Lieti se lista Orban entrasse in gruppo Conservatori"

Vox non voterà come presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “È la promotrice del Patto verde che ha distrutto il nostro settore agricolo” ha dichiarato il capolista di Vox alle elezioni europee, Jorge Buxadé, nel corso della presentazione dei candidati del partito al voto del 9 giugno. Rispondendo a una domanda di LaPresse su quale potrebbe essere un candidato alternativo alla presidenza della Commissione che Vox voterebbe, Buxadé ha affermato che vedrebbe bene Hermann Tertsch, l’attuale vicepresidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti.

“Viktor Orban è un buon amico e un leader conservatore nel senso più puro del termine” e “mette in atto i principi conservatori” in Ungheria, “come la difesa della famiglia, la promozione della natalità, la crescita demografica, la protezione delle frontiere e la competitività delle imprese e, visto che siamo d’accordo su tutto questo, sarei lieto di condividere il gruppo dei Conservatori e Riformisti con i deputati ungheresi di Fidesz” ha aggiunto Buxadé, rispondendo a una domanda di LaPresse sulla possibilità che Fidesz entri nel gruppo di Ecr. Orban interverrà per via telematica domenica a Europa Viva 24, la ‘convention dei patrioti’ organizzata da Vox e da Ecr a Madrid.

