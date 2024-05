L'attentatore del primo ministro slovacco è comparso in tribunale, è accusato di tentato omicidio

Si sono stabilizzate le condizioni di salute del primo ministro slovacco Robert Fico, dopo l’attentato a colpi di arma da fuoco di cui è stato oggetto lo scorso mercoledì nella città di Handlova. Grazie agli interventi chirurgici cui è stato sottoposto venerdì, la “prognosi è positiva”, come ha riferito in conferenza stampa la ministra della Sanità Zuzana Dolinkova, secondo quanto riferito dal sito slovacco Pravda.

Il vice primo ministro Robert Kalinak ha aggiunto che non ci si aspetta che nei prossimi giorni il premier venga trasferito in un altro ospedale. L’attentatore di Fico, il 71enne Juraj Cintula accusato di tentato omicidio, è comparso oggi in tribunale: la sua detenzione preventiva viene riesaminata durante l’udienza presso il Tribunale penale specializzato di Pezinok, poco fuori la capitale Bratislava.

Custodia cautelare per attentatore premier Fico

Custodia cautelare per Juraj Cintula, 71enne accusato di aver sparato mercoledì al primo ministro slovacco Robert Fico, che oggi si è dichiarato colpevole. Lo ha stabilito il tribunale penale di Pezinok, accogliendo la richiesta della procura generale, motivando la decisione con il timore di una possibile fuga e della reiterazione del reato, come sottolinea il sito slovacco Pravda.

