Dall'appartamento, in cui il 71enne viveva con la moglie, sono stati portati via computer e documenti

In Slovacchia gli agenti hanno perquisito stamattina l’appartamento dell’assalitore del premier Robert Fico, il 71enne Juraj Cintula, in un condominio a Levice. Lo riferisce la tv slovacca Marzika, aggiungendo che il commando di agenti d’elite ha portato sul posto anche lo stesso assalitore, che era scortato e indossava giubbotto antiproiettili ed elmetto. Secondo quanto riportato dall’emittente, che aveva una sua troupe sul posto, la perquisizione è durata diverse ore e al termine l’uomo è uscito circondato da 4 agenti e teneva in mano una borsa di plastica. Dall’appartamento, in cui il 71enne viveva con la moglie, sono stati portati via computer e documenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata