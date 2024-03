Immagine tratta dai social

Auto in acqua, sembra che la nave cargo abbia preso fuoco

Una nave ha colpito un ponte che attraversa il porto di Baltimora: lo riporta il New York Times, dicendo che lo ha dichiarato martedì la Guardia Costiera degli Stati Uniti. Si tratterebbe di una nave cargo: secondo Ap, il ponte è crollato e ci sono auto in acqua. Diversi video, in particolare uno delle telecamere di sicurezza, mostrano il crollo. Sembra che la nave cargo abbia preso fuoco prima dell’impatto.

L’incidente, avvenuto sul ponte Francis Scott Key, è stato confermato da Matthew West, sottufficiale di prima classe della Guardia Costiera di Baltimora. L’entità dei danni al ponte, che fa parte della Interstate 695, non sono ancora chiare.

All lanes closed both directions for incident on I-695 Key Bridge. Traffic is being detoured. #MDTraffic — MDTA (@TheMDTA) March 26, 2024

Il traffico veicolare è stato chiuso e deviato, riferiscono le Autorità dei trasporti locali.

MAJOR BALTIMORE TRAFFIC ALERT: AVOID I-695 southeast corridor. I-695 Key Bridge collapse due to ship strike. Active scene. Use I-95 or I-895. #baltraffic #mdtraffic — MDTA (@TheMDTA) March 26, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata