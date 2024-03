La vittima è in gravi condizioni. La polizia ha parlato di antisemitismo come movente

Un 15enne è stato arrestato con l’accusa di aver accoltellato e ferito gravemente un ebreo ortodosso 50enne per le strade di Zurigo. Lo ha reso noto la polizia svizzera che in una nota ha parlato di antisemitismo come movente.

L’aggressore ha ferito gravemente la vittima ed è stato arrestato immediatamente dalle forze dell’ordine. L’Organizzazione svizzera delle comunità ebraiche si è detta “profondamente scioccata”. “Gli attacchi fisici contro gli ebrei in Svizzera sono molto rari – dice la comunità in una nota -. La comunità ebraica è stata risparmiata da tali attacchi mortali negli ultimi due decenni. Tuttavia, a partire dal 7 ottobre si è verificato un aumento significativo di tali attacchi fisici”.

