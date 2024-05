Arrestato intanto per aver ricevuto tangenti un alto funzionario della Difesa di Mosca

Il presidente russo Vladimir Putin “sarà in visita di Stato in Cina il 16 e 17 maggio su invito del presidente Xi Jinping“. Lo annuncia il ministero degli Esteri cinese, come riportano i media locali. Si tratta della seconda visita di Putin in Cina in 7 mesi, dopo che si era recato a Pechino a ottobre.

Russia, arrestato alto funzionario Difesa: sospettato per tangenti

Un alto funzionario del ministero russo della Difesa, il generale Yuri Kuznetsov a capo del dipartimento del personale del dicastero, è stato arrestato perché sospettato di avere ricevuto tangenti su larga scala. Lo riportano le agenzie di stampa russe, citando quanto annunciato dalla rappresentante ufficiale del Comitato investigativo russo, Svetlana Petrenko. “Sulla base della richiesta degli investigatori, il tribunale ha scelto una misura preventiva sotto forma di detenzione per Kuznetsov”, ha dichiarato Petrenko

Putin nomina Nikolai Patrushev suo assistente

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha nominato suo assistente Nikolai Patrushev. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Patrushev aveva ricoperto finora il ruolo di segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo, ma per questo incarico Putin ha scelto Sergey Shoigu nell’ambito del rimpasto nel quale lo stesso Shoigu è stato rimosso dalla guida del ministero della Difesa lasciando il posto all’economista Andrei Belousov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata