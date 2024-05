Il Principe ha partecipato a un dibattito sulla resistenza antimicrobica

Il principe William ha visitato la Royal Society di Londra per partecipare a un dibattito sulla resistenza antimicrobica durante il quale si sono incoraggiati i Paesi a lavorare insieme per combattere il problema. Secondo i dati si ritiene che ogni anno oltre un milione di persone muoia a causa della resistenza dei batteri alle terapie e ai farmaci. Tra le possibili soluzioni le modifiche all’utilizzo degli antibiotici, in particolare negli animali e nella produzione alimentare, oltre a una maggiore prevenzione e controllo delle infezioni.

