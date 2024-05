Intanto la difesa aerea russa abbatte missili Atacms e droni da Kiev

Il ministero della Difesa russo ha riferito che i suoi sistemi di difesa aerea hanno abbattuto nella notte missili Atacms sulla Crimea e droni su Belgorod. “Nel corso della scorsa notte sono stati fermati alcuni tentativi del regime di Kiev di compiere attacchi terroristici utilizzando missili operativi-tattici americani Atacms, bombe guidate francesi Hammer, missili antiradar americani Harm, razzi di grosso calibro e droni contro obiettivi sul territorio della Federazione Russa“, riferisce il ministero, citato dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti.

Secondo l’agenzia, sono stati distrutti sopra la regione di Belgorod 2 missili antiradar americani Harm, 2 bombe guidate francesi Hammer, 2 razzi Alder Mlrs e 9 droni, mentre 10 missili americani Atacms hanno tentato di attaccare la Crimea; altri 5 droni sono stati abbattuti sulla regione di Kursk e 3 sono stati intercettati sul territorio della regione di Bryansk, riporta ancora Ria.

Kiev ritira soldati in alcune zone fronte Kharkiv

In alcune zone della regione di Kharkiv, dove la Russia ha lanciato un’offensiva la scorsa settimana, l’esercito ucraino si è ritirato. Lo ha riferito lo Stato maggiore dell’esercito ucraino. “Nelle aree di Lukyantsi e Vovchansk, a causa dell’impatto del fuoco e delle azioni di assalto del nemico, per salvare le vite dei nostri militari ed evitare perdite, le unità hanno effettuato una manovra e si sono spostate in posizioni più vantaggiose”, ha riferito lo Stato maggiore di Kiev su Facebook, aggiungendo che “i combattimenti continuano“.

