Il primo ministro colpito nella città di Handlova, un sospetto è stato fermato

Il primo ministro slovacco, Robert Fico, è stato ferito in una sparatoria e portato in ospedale. L’incidente è avvenuto nella città di Handlova, a circa 150 chilometri a nord-est dalla capitale Bratislava. Lo riportano i media slovacchi tra cui l’emittente televisiva Ta3. L’incidente è avvenuto davanti alla locale Casa della Cultura, dove Fico si era recato per incontrare i suoi sostenitori.

I media stranieri hanno fatto sapere che il leader è in condizioni gravi e sarà operato. Sarebbe stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Banská Bystrica.

Un sospettato è stato arrestato, secondo quanto riportano i media locali. Il vicepresidente del parlamento slovacco Lubos Blaha ha confermato l’accaduto durante una sessione dell’organismo. La sparatoria è avvenuta nella Casa della cultura di Handlova, a 150 chilometri dalla capitale, Bratislava. Un giornalista del quotidiano Dennik N daily ha sentito degli spari e poi ha visto i soccorritori trasportare il premier su un’auto.

There is currently no information on Fico’s condition. pic.twitter.com/l0Pm3wJP5B

🇸🇰 Scenes from the assassination attempt on Slovakian PM Robert Fico!

“Non abbiamo ancora notizie, vediamo, certo sono cose preoccupanti, la violenza in Europa non dovrebbe esserci. Bisogna capire di cosa si tratta, è presto per fare un commento, non sappiamo se è una cosa terroristica o se è uno squilibrato”, ha detto il vicepremier Antonio Tajani parlando con i cronisti in Transatlantico alla Camera.

“Condanno fermamente il vile attacco al primo Ministro Robert Fico. Tali atti di violenza non trovano posto nella nostra società e minano la democrazia, il nostro bene comune più prezioso. I miei pensieri vanno al Primo Ministro Fico e alla sua famiglia”, ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

