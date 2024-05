Gli Usa sono intanto pronti a inviare a Israele un pacchetto di armi da oltre un miliardo di dollari

IN AGGIORNAMENTO Prosegue la guerra tra Israele e Hamas, con le operazione dell’esercito di Tel Aviv che nella serata di ieri si sono estese al Libano, dove un raid ha ucciso Ibrahim Makki, alto comandante di Hezbollah nella cosiddetta unità del fronte Sud. Si registra nel frattempo la prima vittima israeliana nel corso delle operazioni nel Sud della Striscia. Intanto, l’amministrazione Biden sembra pronta a stanziare un nuovo pacchetto da circa un miliardo di dollari in aiuti militari allo Stato ebraico, vicina a sferrare un’offensiva di terra a Rafah.

07:45 Idf, ucciso comandante Hezbollah del Fronte Sud in raid in Libano

L’esercito israeliano (Idf) ha confermato che un alto comandante di Hezbollah è stato ucciso in un attacco con droni condotto ieri sera nel sud del Libano e ha identificato la persona uccisa come Hussein Ibrahim Makki, comandante di alto livello nella cosiddetta unità del Fronte Sud di Hezbollah, che in passato aveva comandato la divisione costiera del gruppo. Lo riporta il Times of Israel. Hezbollah ha annunciato la morte di Makki in seguito all’attacco aereo vicino a Tiro, ma non ha fatto riferimento a lui come comandante. L’Idf afferma che Makki “ha pianificato e condotto molti attacchi terroristici contro il fronte interno israeliano durante la guerra“.

07:15 Da Biden pacchetto armi a Israele da oltre 1 miliardo dollari

L’amministrazione Biden ha comunicato ai parlamentari che invierà a Israele un pacchetto di oltre un miliardo di dollari in armi e munizioni. Lo riferiscono due assistenti del Congresso, parlando a condizione di mantenere l’anonimato. Il nuovo pacchetto comprende circa 700 milioni di dollari di munizioni per carri armati, 500 milioni di dollari di veicoli tattici e 60 milioni di dollari di proiettili da mortaio. Si tratterà della prima spedizione di armi a Israele annunciata dall’amministrazione da quando, all’inizio del mese, ha sospeso un altro trasferimento di armi, che consisteva in 3.500 bombe. L’amministrazione aveva dichiarato di aver sospeso il precedente trasferimento per evitare che Israele usasse le bombe nella sua offensiva su Rafah, nel sud di Gaza.

07:00 Idf, ucciso soldato in sud Gaza, prima vittima israeliana Rafah

Un soldato israeliano è stato ucciso ieri durante i combattimenti nel sud della Striscia di Gaza. Lo riporta il Times of Israel l’esercito israeliano (Idf), sottolineando che si tratta della prima vittima nell’ambito dell’offensiva di Rafah. Il soldato ucciso è stato identificato come il sergente Ira Yair Gispan, 19 anni, di Petah Tikva. La morte di Gispan porta a 273 i soldati dell’Idf morti durante l’offensiva israeliana di terra a Gaza e nelle operazioni al confine. L’Idf la scorsa settimana ha iniziato a inviare soldati nella città di confine meridionale di Gaza, Rafah, in quella che ha descritto come un’operazione “precisa”.

06:50 Finito carburante, ospedale europeo di Gaza fuori servizio

L’ospedale europeo di Gaza, nella città di Khan Younis, è fuori servizio dopo che i generatori di elettricità hanno smesso di funzionare a causa dell’esaurimento del carburante. Lo riferiscono fonti mediche citate dall’agenzia di stampa palestinese Wafa. L’ospedale si trova nel sud della Striscia ed era uno dei pochi ancora in funzione a Gaza.

