Per gli Stati Uniti una "vittoria totale" di Israele su Hamas non è "probabile o possibile", sottolinea il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan

IN AGGIORNAMENTO Prosegue il conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, con l’attenzione internazionale sulla situazione a Rafah. Israele , che secondo la Cnn avrebbe ammassato abbastanza truppe per sferrare un attacco nella città del sud della Striscia, avrebbe proposto la scorsa settimana all’Autorità nazionale palestinese (Anp) di inviare dei suoi rappresentanti al valico fra Gaza e l’Egitto per partecipare alla sua gestione, anche se non in veste ufficiale. Lo riporta la testata Axios, citando 4 alti funzionari Usa, israeliani e palestinesi. Si tratta della prima volta dall’attacco di Hamas del 7 ottobre che Israele accetta di discutere un coinvolgimento dell’Anp nella gestione della Striscia di Gaza. La proposta israeliana sarebbe arrivata in seguito alla chiusura del valico di Rafah, dopo che lunedì le forze israeliane hanno preso il controllo della parte palestinese. In ogni caso, secondo il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, gli Stati Uniti non credono che una “vittoria totale” di Israele su Hamas sia “probabile o possibile.”

09:00 Idf, veicolo Onu colpito era in zona combattimento attivo

A proposito della morte di un dipendente delle Nazioni unite e del ferimento di un altro membro dello staff quando il loro veicolo dell’Onu è stato colpito lunedì vicino al valico di Rafah, l’esercito israeliano (Idf) ha affermato che i due si trovavano in una zona di combattimento attivo. L’Idf non conferma che siano stati suoi soldati a sparare, precisando che “tutti i dettagli dell’incidente sono in fase di analisi”.

08:45 Caccia Idf intercetta drone proveniente da est

Un drone che si dirigeva verso Israele dalla direzione orientale è stato intercettato da un caccia israeliano. Lo riferisce l’esercito israeliano (Idf), citato dal Times of Israel. Secondo l’Idf, il drone non è entrato nello spazio aereo israeliano e quindi le sirene non hanno suonato. Dall’inizio della guerra, gruppi sostenuti da Iraq e Siria hanno dichiarato di aver lanciato decine di droni contro Israele e l’Idf ha riferito di averne abbattuti molti.

08:00 Gaza, 82 morti in ultime 24 ore, 35.173 da inizio guerra

È salito a 35.173 morti e 79.061 feriti il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza dall’inizio della guerra lo scorso 7 ottobre. Lo riferisce il ministero della Sanità di Gaza nell’ultimo aggiornamento quotidiano, precisando che il bilancio delle ultime 24 ore è di 82 palestinesi morti e 234 feriti.

07:00 Cnn, Israele ha ammassato abbastanza truppe per attacco a Rafah

Gli Stati Uniti valutano che Israele abbia accumulato abbastanza truppe ai margini di Rafah per lanciare un’incursione su larga scala nei prossimi giorni, ma gli alti funzionari americani non sono certi se sia stata presa la decisione di portare avanti l’offensiva. Lo riferiscon due alti funzionari dell’amministrazione Biden alla Cnn. Secondo quanto riportato dall’emittente Usa, la Casa Bianca ritiene che un’offensiva di terra israeliana a Rafah sarebbe un errore e sta “urgentemente” lavorando per un cessate il fuoco, ha detto lunedì il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. Gli Stati Uniti non credono che una “vittoria totale” di Israele su Hamas sia “probabile o possibile.”

