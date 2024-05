Suona la chitarra e canta Neil Young con una band locale in un bar

Fuoriprogramma per Antony Blinken, dopo una giornata di incontri con alti funzionari ed esponenti della società civile a Kiev. Il segretario di Stato americano è salito sul palco di un bar della capitale ucraina per suonare la chitarra e cantare con una band locale la hit del 1989 di Neil Young “Rockin’ in the Free World”.

