In agenda gli aggiornamenti dal campo di battaglia e il lavoro in corso per sostenere la ripresa economica del Paese

Il Segretario di Stato statunitense Antony Blinken è arrivato in Ucraina per incontrare gli alti funzionari ucraini e rassicurare sul sostegno duraturo degli Stati Uniti a Kiev. Durante la missione diplomatica senza preavviso, Blinken incontrerà il presidente Volodymyr Zelenskyy, il primo ministro Denys Shmyhal e il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba per discutere, tra l’altro, degli aggiornamenti dal campo di battaglia e il lavoro in corso per sostenere la ripresa economica dell’Ucraina. Blinken, spiega una nota, sottolineerà anche l’impegno degli Stati Uniti per la sovranità dell’Ucraina, l’integrità territoriale e la democrazia di fronte alla continua aggressione della Russia. Si tratta del suo quarto viaggio a Kiev dall’inizio del conflitto nel febbraio del 2022.

