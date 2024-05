Immagine di repertorio

L'incidente è avvenuto vicino alla stazione ferroviaria di Kotluban, finora non si hanno notizie di vittime

Un treno merci è deragliato in Russia nella notte, nella regione di Volgograd, dopo essere stato colpito da almeno un drone. È quanto riferisce Baza, canale Telegram russo con legami con i servizi di sicurezza russi. L’incidente è avvenuto vicino alla stazione ferroviaria di Kotluban e non si hanno notizie di vittime. Secondo Baza, due vagoni con carburante hanno preso fuoco a causa dell’attacco e in totale sono deragliati 9 vagoni. L’incendio non è ancora stato del tutto spento, aggiunge Baza.

In precedenza, l’agenzia Tass aveva comunicato che “oggi, a causa dell’interferenza di persone non autorizzate nella gestione del trasporto ferroviario alla stazione di Kotluban della ferrovia del Volga, le auto in un treno merci sono deragliate”.

