Il nuovo ministro della Difesa sarà Andrei Belousov

IN AGGIORNAMENTO – Continuano gli attacchi della Russia sull’Ucraina. Presa di mira la regione di Sumy dove una persona è morta e due sono rimaste ferite. Le forze di Kiev, invece, hanno colpito la città russa di Belgorod: il bilancio è di almeno 15 vittime. Dal Cremlino arriva la notizia di un rinnovamento all’interno del governo con Vladimir Putin che ha sostituito il ministro della Difesa Sergei Shoigu. Al suo posto ci sarà Andrei Belousov.

10:48 Lavrov: “Se l’Occidente vuole combattere siamo pronti”

Se i Paesi occidentali vogliono risolvere la crisi ucraina sul campo di battaglia, allora la Russia è pronta. Lo ha detto il ministro russo degli Esteri, Serghey Lavrov, rivolgendosi al Consiglio della federazione (il senato russo ndr). Lo riporta Ria Novosti. “È un loro diritto, se vogliono essere sul campo di battaglia, saranno sul campo di battaglia”, ha affermato Lavrov.

E’ salito a 19 morti il bilancio dell’attacco ucraino sul Belgorod. Lo ha riferito il governatore della regione russa, Vyacheslav Gladkov, citato dalla Tass. “L’operazione principale di rimozione delle macerie di un edificio residenziale in via Shchorsa è stata completata – spiega il governatore – Finora sono stati recuperati i corpi di 15 persone. Ieri, durante il bombardamento serale, sono morti altri tre civili. Un’altra donna, ferita l’11 maggio, è morta in ospedale. Diciannove persone, queste sono le perdite che abbiamo subito insieme a voi ieri tra i civili innocenti che sono stati uccisi dal regime di Kiev”.

E’ salito a 15 il bilancio delle vittime del crollo parziale di un condominio residenziale di 10 piani nella città di Belgorod, nel sud-ovest della Russia, a seguito di un attacco ucraino di domenica. Lo ha riferito il Ministero russo per le Emergenze in una dichiarazione sul suo canale Telegram. “I soccorritori hanno trovato un altro corpo. In tutto, 15 corpi sono già stati recuperati dalle macerie”, si legge nel comunicato riportato dall’agenzia russa Tass.Belgorod e i suoi sobborghi sono stati oggetto di massicci bombardamenti da parte delle forze armate ucraine all’inizio del 12 maggio. Frammenti di un missile tattico Tochka-U abbattuto hanno danneggiato un edificio residenziale di 10 piani, provocando il crollo di una delle sue sezioni.

06:21 Media locali, un morto e due feriti a Sumy

Le forze russe hanno attaccato nove comunità nell’oblast di Sumy il 12 maggio, uccidendo una persona e ferendone altre due. Lo ha riferito l’amministrazione militare dell’oblast di Sumy, come riportato dai media locali ucraini. Sono state prese di mira le comunità di Sumy, Znob-Novhorodske, Myropillia, Bilopillia, Krasnopillia, Velyka Pysarivka, Esman, Seredyna-Buda e Shalyhyne. Nel villaggio di Krasnopillia una persona è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite in seguito a bombardamenti separati dell’artiglieria russa. Non sono stati forniti dettagli sull’entità dei feriti e delle vittime.

Il presidente russo Vladimir Putin ha sostituito domenica Sergei Shoigu come ministro della Difesa in un rinnovamento del governo che avviene all’inizio del suo quinto mandato. In linea con la legge russa, l’intero gabinetto russo si è dimesso martedì dopo lo scintillante insediamento di Putin al Cremlino, e ci si aspettava che la maggior parte dei membri mantenesse il proprio posto di lavoro, mentre il destino di Shoigu sembrava incerto.Putin ha firmato domenica un decreto che nomina Shoigu segretario del Consiglio di sicurezza russo, ha detto il Cremlino. La nomina è stata annunciata poco dopo che Putin ha proposto ad Andrei Belousov di diventare ministro della Difesa al posto di Shoigu. L’annuncio del nuovo ruolo di Shoigu è arrivato mentre 13 persone sono morte e altre 20 ferite nella città di confine russa di Belgorod, dove un condominio di 10 piani è parzialmente crollato dopo quello che secondo funzionari russi era un bombardamento ucraino. L’Ucraina non ha commentato l’incidente.

