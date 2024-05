E' successo a Incarville, in Normandia. Due agenti sono morti, altri tre sono rimasti feriti

Momenti di paura in Francia. A Incarville, in Normandia, un furgone della polizia che stava trasportando un detenuto è stato attaccato da diversi uomini armati a un casello autostradale. Almeno due agenti sono stati uccisi e altri tre sono rimasti feriti mentre il detenuto è fuggito con gli assalitori. Sui social sono diventate virali le immagini che riprendono gli assalitori con delle armi in mano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata