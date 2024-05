Cerimonia militare a Middle Wallop, nell'Hampshire

Re Carlo III ha nominato il suo figlio maggiore ed erede, il Principe William, Colonnello in Capo dell’Army Air Corps. La nomina è arrivata nel corso di una cerimonia militare presso l’Army Aviation Centre a Middle Wallop, nell’Hampshire, sud dell’Inghilterra. Il monarca 75enne ha incontrato i membri dell’Air Corps e le loro famiglie durante l’evento, prima di cedere ufficialmente il prestigioso titolo al figlio. “Spero che in futuro andrete di bene in meglio con il Principe di Galles come nuovo colonnello in capo. La cosa bella è che è un ottimo pilota, il che è incoraggiante“, ha detto il re. L’Army Air Corps è l’ex reggimento del fratello minore del principe William, Harry, che ha prestato servizio nell’Arma durante la sua seconda missione in Afghanistan.

