Almeno 14 le vittime, centinaia gli evacuati

Alluvioni e frane stanno mettendo in ginocchio l’isola di Sulawesi, in Indonesia, già provata dall’eruzione del vulcano Ruang. Intere aree sono state ricoperte da acqua e fango e i soccorritori usano i gommoni per salvare i residenti e per evacuarli. Almeno 14 le vittime. Colpite più di 1.000 case, 42 delle quali sono state spazzate via dalle fondamenta.

