Missili ucraini su Belgorod, crolla un palazzo

IN AGGIORNAMENTO – La guerra in Ucraina è arrivata al giorno 808, e si intensifica l’offensiva dell’esercito russo nei territori di Kiev. In particolare le truppe del Cremlino stanno effettuando un’offensiva di terra nella città di Kharkiv, la seconda più grande del Paese, e il governatore locale ha ordinato l’evacuazione di più di quattromila persone. Ecco tutte le notizie di oggi, 12 maggio.

12:23 Kiev: combattimenti lungo tutto il fronte

“Attualmente sono in corso combattimenti in tutte le zone al fronte, lungo il confine di Stato con la Russia”. È quanto fa sapere Oleksandr Syrsky, comandante delle forze armate ucraine. “Durante la giornata sono stati registrati 155 scontri di combattimento”, aggiunge l’esercito di Kiev nel suo aggiornamento mattutino sui social, “in totale, il nemico ha effettuato 13 attacchi missilistici e 118 attacchi aerei, ha effettuato 120 attacchi con sistemi a salva di razzi sulle posizioni delle nostre truppe e sulle aree popolate”.

12:10 Papa: Santa Sede disponibile per dialogo su scambio ostaggi

“Rinnovo il mio appello per uno scambio generale di tutti i prigionieri tra Russia e Ucraina, assicurando la disponibilità della Santa Sede a favorire ogni sforzo a tale riguardo, soprattutto per quelli gravemente feriti e malati”. Lo ha detto Papa Francesco rivolgendosi ai fedeli in Piazza San Pietro.

11:16 Missili di Kiev su Belgorod in Russia: crolla palazzo

Attacco missilistico da parte delle forze armate ucraine sulla città russa di Belgorod, dove è crollato un palazzo. Lo riferisce il governatore della regione Vyacheslav Gladkov, citato dall’agenzia russa Ria Novosti. “La città di Belgorod e la regione sono sotto un massiccio attacco da parte delle forze armate ucraine. A Kharkov Hill un palazzo di dieci piani è stato colpito ed è crollato”, scrive il governatore su Telegram.

10:43 Governatore Kharkiv: evacuate oltre quattromila persone

“È in pieno svolgimento l’evacuazione della popolazione dai territori dove il nemico ha intensificato gli attacchi“. Lo ha reso noto il governatore della regione di Kharkiv, Oleg Synegubov, sul suo canale Telegram, precisando che “in due giorni oltre 4mila persone sono state evacuate dagli insediamenti dove esiste una minaccia per la vita e la salute dei civili”. Forze armate, amministrazioni locali, volontari e polizia stanno procedendo con le evacuazioni. “Forniamo a tutti coloro che ne hanno bisogno un alloggio nei luoghi di residenza temporanea. Il 70% degli sfollati ha un alloggio, la maggior parte resta presso parenti e amici”, ha chiarito il governatore.

08:27 Sei bombardamenti in direzione Kharkiv, 2 morti

Sei bombardamenti russi verso il confine ucraino in direzione di Kharkiv: cinque persone sono rimaste ferite e due hanno perso la vita. Lo riportano i media locali.

