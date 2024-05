L'esercito di Mosca ha iniziato un'offensiva di terra su Kharkiv

IN AGGIORNAMENTO – La guerra in Ucraina è arrivata al giorno 808. Mentre l’esercito russo ha iniziato un’offensiva di terra su Kharkiv, la seconda città più grande del Paese, le autorità filorusse a Donetsk denunciano che le forze armate di Kiev avrebbero ucciso tre persone in un attacco contro un ristorante a Donetsk. Ecco tutte le notizie dalla guerra in Ucraina di oggi, 11 maggio.

Filorussi: tre morti in attacco contro ristorante a Donetsk

Tre persone sarebbero state uccise e altre otto ferite a seguito di un attacco delle forze armate ucraine su un ristorante a Donetsk. Lo ha detto il capo dell’auto-proclamata Repubblica del Donetsk, Denis Pushilin, sul suo canale Telegram, come riporta Ria Novosti. Secondo quanto riferito, un missile Himars ha colpito il ristorante mentre si celebrava l’anniversario della repubblica e un secondo ha danneggiato il tetto di un edificio in costruzione nelle vicinanze.

