In decine si sono radunati per lamentare lo sgombero dell'accampamento filo-palestinese da parte della polizia

Negli Stati Uniti, la protesta contro la guerra a Gaza e gli attacchi della polizia agli studenti universitari prosegue anche nel prestigioso Massachusetts Institute of Technology di Cambridge. Decine di persone si sono radunate nel campus del MIT per protestare contro lo sgombero dell’accampamento filo-palestinese da parte della polizia venerdì scorso. Prima di rimuovere l’accampamento, all’inizio della settimana il MIT aveva iniziato a sospendere decine di studenti, escludendoli dalle attività accademiche. I manifestanti insistono che continueranno a chiedere al MIT di tagliare tutti i legami con l’esercito israeliano. L’accampamento è rimasto aperto per settimane e ha fatto arrabbiare soprattutto gli studenti ebrei, che hanno organizzato controproteste nelle vicinanze.

