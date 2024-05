Una forte tempesta solare ha colpito gran parte del Midwest degli Stati Uniti

Una spettacolare aurora boreale ha sorpreso gli abitanti del Minnesota (Usa) dopo che una forte tempesta solare ha colpito gran parte del Midwest degli Stati Uniti. La National Oceanic and Atmospheric Administration ha emesso un raro avviso di tempesta geomagnetica quando un’esplosione solare ha raggiunto la Terra nel pomeriggio di venerdì 10 maggio, diverse ore prima del previsto. Gli effetti dovrebbero durare per tutto il weekend e forse anche la prossima settimana. La NOAA ha allertato gli operatori delle centrali elettriche e dei veicoli spaziali in orbita affinché prendano precauzioni, così come l’Agenzia federale per la gestione delle emergenze. Da mercoledì 8 maggio il sole ha prodotto forti eruzioni solari, provocando almeno sette esplosioni di plasma. Ogni eruzione, nota come espulsione di massa coronale, può contenere miliardi di tonnellate di plasma e campo magnetico provenienti dall’atmosfera esterna del sole, o corona. Secondo la NOAA, i brillamenti sembrano essere associati a una macchia solare che è 16 volte il diametro della Terra. Fa tutto parte dell’attività solare che aumenta man mano che il sole si avvicina al picco del suo ciclo di 11 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata