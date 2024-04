Continua l'attività del cratere che si trova nel villaggio di Grindavik

Prosegue l’attività del vulcano del villaggio di Grindavik, in Islanda. L’attuale eruzione è in corso da 28 giorno ed è diventata la seconda più lunga delle sette avvenute negli ultimi tre anni, dopo quella del Fagradalsfjall del 2021, durata sei mesi. La comunità era stata precedentemente evacuata a novembre in seguito a una serie di terremoti che avevano aperto grandi crepe nel terreno. Nelle immagini lo straordinario timelpase che mostra l’eruzione mentre in cielo si forma l’aurora boreale.

