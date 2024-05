L'agente ritratto nel video non fa più parte della polizia di Stato della Pennsylvania

L’agente di polizia che il 2 marzo scorso ha arrestato in modo violento due leader LGBTQ+ a Philadelphia (Usa) non lavora più per la polizia di Stato della Pennsylvania. Il video del controverso arresto era diventato virale sui social. Celena Morrison e il marito Darius McLean erano stati fermati dall’agente in macchina su una strada sopraelevata della città. La donna aveva filmato parte dell’accaduto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata