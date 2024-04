Una gioiosa celebrazione della fine del Ramadan si è trasformata in panico

Una gioiosa celebrazione della fine del Ramadan si è trasformata in panico mercoledì a Philadelphia dopo che gruppi rivali si sono scambiati colpi d’arma da fuoco, lasciando almeno tre persone ferite e centinaia di genitori e bambini in fuga in cerca di sicurezza. L’evento annuale dell’Eid al-Fitr, tenutosi all’esterno di una grande moschea nel quartiere Parkside della città, è terminato improvvisamente quando circa 30 colpi di pistola sono stati esplosi intorno alle 14:30, ha dichiarato la polizia di Philadelphia. Cinque persone sono state prese in custodia, tra cui un ragazzo di 15 anni che ha riportato ferite alle gambe e alle spalle quando è stato colpito dalla polizia, hanno detto le autorità. La polizia ha detto che aveva con sé una pistola.

Inoltre, un uomo è stato colpito allo stomaco e un minorenne ha riportato una ferita alla mano. Il movente della sparatoria non è stato immediatamente chiarito. Il commissario di polizia di Philadelphia, Kevin Bethel, ha dichiarato in una conferenza stampa che i sospettati sono quattro uomini e una donna.

Lo stesso commissario ha confermato in una conferenza stampa che un veicolo della polizia che rispondeva alle chiamate di aiuto al 911 ha colpito un bambino che stava fuggendo dal parco causandogli una ferita a una gamba. I testimoni hanno raccontato di essere corsi verso le tende allestite vicino al parco, di essersi nascosti dietro gli alberi e di essersi lasciati cadere a terra per evitare gli spari, cercando di proteggere i bambini. Altri partecipanti sono corsi all’interno della vicina scuola e moschea e hanno iniziato a cercare freneticamente i loro figli e i loro cari. Le autorità hanno dichiarato che quasi 1.000 persone hanno partecipato all’evento.

Diversi testimoni hanno raccontato di essere tornati al parco ore dopo la sparatoria per cercare di trovare le loro scarpe o i loro cellulari dopo aver corso per diverse strade per mettersi al sicuro. “Il 99% delle persone che hanno partecipato a questo evento erano brave persone che volevano divertirsi”, ha detto Bethel, sottolineando che i funzionari della città stavano offrendo il loro sostegno alla comunità islamica.

