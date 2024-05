Le acque alluvionali hanno inondato strade e sommerso veicoli

Piogge torrenziali hanno colpito varie città della provincia del Guangxi, nel sud della Cina, inondando strade e sommergendo veicoli. Le acque alluvionali si sono sollevate fino a un metro di altezza in alcune zone, portando alla sospensione delle lezioni in numerose scuole, hanno riferito i funzionari. Le riprese mostrano persone che attraversano le strade allagate nella città di Qinzhou, mentre altri spingono veicoli rimasti bloccati nell’alluvione. Nella vicina città di Fangchenggang temporali persistenti e acquazzoni torrenziali hanno causato ristagni d’acqua nelle strade della città. Un villaggio è stato inondato e alcuni residenti sono rimasti intrappolati, tra cui un bambino. I soccorritori li hanno portati in salvo nel giro di un’ora. Secondo la CCTV, nella prossima settimana sono previste altre forti piogge.

