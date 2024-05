Ventitre auto sono cadute da un pendio dopo il cedimento di una parte della carreggiata

Un tratto di un’autostrada è crollato dopo le forti piogge in una zona montuosa nel sud della Cina, nella provincia del Guangdong, provocando la caduta di auto lungo un pendio e la morte di almeno 36 persone. Altre trenta sono rimaste ferite, nessuna in pericolo di vita. Il governo della città di Meizhou ha dichiarato che 23 veicoli sono precipitati in un baratro dopo che una sezione dell’autostrada lunga 17,9 metri ha ceduto. Testimoni hanno riferito ai media locali di aver sentito un forte rumore e di aver visto una voragine dietro di loro dopo aver superato la sezione poco prima che crollasse.

