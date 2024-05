Potrebbero aggravare ulteriormente le inondazioni che hanno già causato la morte di 116 persone

Lo Stato del Rio Grande do Sul, in Brasile, è stato nuovamente colpito da temporali e le piogge nei bacini fluviali potrebbero aggravare ulteriormente le inondazioni che hanno già causato la morte di 116 persone. Più di 240.000 persone sono state sfollate e gran parte della regione è stata isolata dalle acque alluvionali. Gli sfollati si stanno radunando in auto, tende e camion sulle autostrade della capitale Porto Alegre, dove circa 13.000 persone si trovano in 153 rifugi sparsi per la città. Le autorità del sud del Brasile si stanno affrettando a salvare i sopravvissuti poiché nello Stato sono previste ulteriori forti piogge nel fine settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata