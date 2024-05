I militari della brigata Khartia sono stati recentemente inviati in prima linea vicino a Pokrovsk

(LaPresse) I soldati ucraini della brigata Khartia sono stati schierati in prima linea vicino a Pokrovsk nel Donetsk, in Ucraina. L’esercito di Kiev sta cercando di costruire linee difensive fortificate ed è impegnato in intensi combattimenti. Nel video si vedono i militari che si fanno strada attraverso il sottobosco e imbracciano le armi. I soldati della brigata, Khartia, hanno detto che i russi di solito bombardano le posizioni ucraine intorno all’alba prima di inviare ondate di piccole unità di fanteria.

