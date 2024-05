Zelensky rimuove il capo della Sicurezza di Stato. Putin alla Parata della Vittoria: "Nessuno ci minacci"

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Ucraina è giunta al giorno 807. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso il capo della Sicurezza di Stato. Intanto la Russia ha festeggiato il Giorno della Vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale con la consueta Parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca.

08:00 Attacco droni su raffineria in regione russa Kaluga

Venerdì notte nella regione russa di Kaluga droni ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio First Plant. Lo riporta Ukrainska Pravda citando il Moscow Times. Secondo quanto si legge potenti esplosioni si sono verificate nel distretto di Dzerzhinsky.

07:30 Zelensky e Poroshenko scomparsi da database ricercati

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’ex leader ucraino Petro Poroshenko, recentemente inseriti nella lista dei ricercati, sono scomparsi dalla lista dei ricercati del Ministero degli affari interni russo. Lo riporta la Tass.

07:00 Zelensky rimuove il capo della sua sicurezza

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha deciso di licenziare Serhiy Rudy, capo del Dipartimento di Sicurezza dello Stato. Lo riferisce RBC-Ucraina con riferimento al relativo decreto del capo dello Stato ucraino. “Licenziare Rudy Serhiy Leonidovych dalla carica di capo dell’Ufficio per la sicurezza dello Stato dell’Ucraina”, si legge nel decreto. Il 7 maggio Kiev aveva reso noto l’arresto di due alti funzionari del servizio di sicurezza Sbu coinvolti in un complotto russo per uccidere il presidente ucraino.

