I vigili del fuoco salvano nove persone

Un bus ha sfondato le barriere di un ponte sul fiume Moyka a San Pietroburgo, in Russia, ed è finito in acqua. Almeno tre persone sono morte e altre quattro sono ricoverate in ospedale in condizioni gravissime, mentre i vigili del fuoco intervenuti hanno salvato nove passeggeri.

L’autista ha perso il controllo del mezzo per motivi ancora da chiarire. E’ in custodia ed è stato interrogato dalla polizia.

