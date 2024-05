Il leader russo sarà in carica fino al 2030

Vladimir Putin ha iniziato il suo quinto mandato come leader della Russia. Durante la cerimonia all’interno del Grande Palazzo del Cremlino, il leader russo ha posato la mano sulla Costituzione e ha pronunciato il suo giuramento: “Giuro di rispettare e proteggere i diritti e le libertà dell’uomo e del cittadino, tutelare la sovranità e l’indipendenza, la sicurezza e l’integrità dello Stato, per servire fedelmente il popolo”.

Già in carica da quasi venticinque anni, Vladimir Putin è il leader del Cremlino più longevo dai tempi di Josef Stalin. Il suo nuovo mandato non scadrà prima del 2030, quando sarà costituzionalmente eleggibile per una nuova candidatura.

