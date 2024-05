La coppia è stata accolta da una folla di studenti e insegnanti entusiasti

Il principe Harry e sua moglie Meghan sono arrivati in Nigeria per sostenere la salute mentale dei giovani colpiti dai conflitti e per promuovere gli Invictus Games, giochi fondati dal principe per aiutare la riabilitazione dei militari e dei veterani feriti e malati. La coppia, per la prima volta nel Paese dell’Africa occidentale, ha visitato il college Lightway Academy, che riceve il sostegno della fondazione Archewell per l’istruzione e la formazione delle ragazze colpite dai conflitti in Nigeria. La coppia è stata accolta nella scuola di Abuja da un corpo di ballo e da una folla di studenti e insegnanti entusiasti.

