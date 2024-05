Il capo della propaganda di Pyongyang è morto all'età di 94 anni

Il leader nordcoreano Kim Jong-Un ha partecipato al funerale di Kim Ki Nam, capo della propaganda nordcoreana, la cui morte è stata annunciata dai media di Stato a inizio settimana. Kim Ki Nam, che ha contribuito a costruire il culto della personalità attorno ai tre leader dinastici del Paese, è morto a 94 anni.

Il ruolo di Kim Ki Nam come principale propagandista del Paese gli ha conferito grande notorietà in Corea del Sud, dove i media lo hanno soprannominato il “Goebbels nordcoreano“, in onore del ministro della propaganda della Germania nazista, Joseph Goebbels.

